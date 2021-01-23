Biden hükümeti Ensarullah kararını gözden geçirecek

Reuters Haber Ajansı'na göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki hükümetin Yemen Ensarullah Hareketi'ni 'yabancı terör örgütleri' listesine alma kararını gözden geçirecek.

Reuters'e açıklamada bulunan Bakanlık Sözcüsü, gözden geçirme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Son günlerde ABD Hazine Bakanlığı, Yemen’deki Ensarullah’ın sözde ‘terör örgütleri’ listesine dahil edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ensarullah Hareketi lideri Abdül Malik el-Husi, Abdül Halik el-Husi ve Abdul Yahya el-Hakim’i sözde ‘küresel teröristler’ listesine dahil ettiği aktarıldı.

Uzmanlara göre, Washington’un bu kararı Yemen’deki barış sürecini olumsuz etkileyebilir.