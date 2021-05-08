İran'dan Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonsit güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

İRNA ajansına göre, Hatipzade saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs'teki işgalci rejimin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve Ramazan ayının son Cuma günü Filistinli ibadet edenlerin şehit olup yaralamasını şiddetle kınıyor." dedi.

Hatipzade, "Bu savaş suçu, bütün dünyaya, gayri meşru Siyonist rejimin suçlu mahiyetini, uluslararası hukukun ve en temel ilkelerinin ihlalini gösterdiğini ve bunu durdurmak için acil uluslararası eylem ihtiyacını bir kez daha ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu olayda şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Hatipzade, İran'ın, insanlığa karşı bu tartışılmaz suçu kınayarak, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütleri bu savaş suçuyla mücadelede kesin görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin kahraman Filistin halkının yanında gururla durduğunu belirterek, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkeleri, tarihi görevlerini yerine getirmeye ve Siyonist saldırganlara karşı Filistin halkının yanında olmaya çağırdı.