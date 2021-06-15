Politico: Rusya-Çin işbirliği, Biden yönetimini endişelendiriyor

Politico'nun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ile Çin arasındaki işbirliği geliştikçe Beyaz Saray'daki endişe düzeyi de artıyor.

Rusya-Çin ilişkilerinin uzun yıllar taktik işbirliğiyle veya geçici partnerlikle sınırlı kaldığını belirten Politico'nun kaynakları, son dönemde iki ülke arasındaki etkileşimin daha sürdürülebilir ve stratejik hale geldiğinin altını çizdi.

Beyaz Saray'dan bir bürokrat, "Son 10 yılda gözlediğimiz Rusya-Çin etkileşimi, daha derin bir hal aldı ve dürüst olmak gerekirse daha fazla endişe veriyor. Bu işbirliğinin belirli ölçüde 'sözde ittifak' şeklinde sürdüğünü düşünüyorum" dedi.

'Çin'in meydan okumaları en büyük endişe kaynağı'

Politico, Rusya ve Çin'in BM'deki önemli konularda sıkça ortak tutum sergilediğini, ticari, askeri ve teknolojik alanlarda işbirliğini geliştirdiğini belirtti.

Bununla ilgili görüşlerini anlatan bir kaynak, "ABD'nin genel stratejisini değiştirerek bu iki ülkeyi dizginleme yoluna mı yoksa onlara karşı yeni yaklaşımlar geliştirme yoluna mı gideceğine karar vermeli. Kısa vadede endişe yaratan konuların çıkış yeri Rusya, ancak Çin'in uzun vadeli meydan okumaları en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Politico, bugün Cenevre'de ilk yüz yüze görüşmesini yapacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Joe Biden'ın Rusya-Çin ilişkilerini ele almasının beklendiğini de kaydetti.

Sputnik