ABD Başkanı Biden'dan yeni İran iddiası

Amerikan medyasına göre ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenledikleri ilk yüz yüze görüşmede silah kontrolu müzakerelerine yeniden başlama ve bu yılın başında karşılıklı olarak geri çağırdıkları büyükelçilerini yeniden görevlerine gönderme konusunda anlaştı.

Cenevre'de göl kıyısındaki Villa La Grange'da yapılan görüşme 4 saatten kısa sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı yaptı.

Basın toplantısını Rus lideri Vladimir Putin'den sonra düzenleyen Joe Biden, Putin'in İran'ın nükleer silah elde etmemesi için çaba göstermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.