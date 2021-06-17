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17 Haz 2021 11:08

ABD Başkanı Biden'dan yeni İran iddiası

ABD Başkanı Biden'dan yeni İran iddiası

ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Amerikan medyasına göre ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenledikleri ilk yüz yüze görüşmede silah kontrolu müzakerelerine yeniden başlama ve bu yılın başında karşılıklı olarak geri çağırdıkları büyükelçilerini yeniden görevlerine gönderme konusunda anlaştı.

Cenevre'de göl kıyısındaki Villa La Grange'da yapılan görüşme 4 saatten kısa sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı yaptı.

Basın toplantısını Rus lideri Vladimir Putin'den sonra düzenleyen Joe Biden, Putin'in İran'ın nükleer silah elde etmemesi için çaba göstermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

News Code 1895107
https://tr.mehrnews.com/news/1895107/

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