Nasrullah: IŞİD'in kuruluş amacı Filistin'in unutulmasıydı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde medya söylemini yenilemek ve Siyonist Rejim ile yüzleşmeyi yönetmek için düzenlenen "Filistin Muzafferdir" ulusal konferansında bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Medya söylemi diğer alanlarda olup bitenleri ifade eder. Canlandırmamız gereken medya boyutu, İsrail rejimi ve Amerikan hegemonyasıyla yüzleşmektir. Diğer bir deyişle bölgedeki iki Amerikan ve İsrail projesiyle yüzleşmektir" dedi.

Nasrullah, "Medya söyleminin yenilenmesi için gerekli faktörlerden biri direniş ekseninin kararlılığıdır ve Filistin direnişinin son olarak Siyonist Rejim'e karşı savaşta ulaştığı zaferi medya söyleminin yenilenmesinin nedenlerinden biridir” ifadelerinde bulundu.

Irak ve Fırat'ın doğusundaki ABD birlikleri işgalçidir

Nasrullah, "Amerikan hegemonyası bölge halkını tehdit eden en tehlikeli unsurlardan biridir ve bu hegemonya, egemen rejimleri ve orduları hareketli yapılara dönüştürmüştür" ifadesini kullandı.

Fırat'ın doğusunda ve Irak'ta bulunan ABD birliklerinin işgalci olduğunu belirten Nasrullah, "Biz ABD’nin Irak’taki işgalciliği, Haşdi Şabi’ye yönelik saldırısı ve Suriye’nin doğusuna saldırısı ile karşı karşıyayız" dedi.

İŞİD'in kuruluş amacı Filistin'in unutulmasıydı

Seyyid Hasan Nasrullah, "Hakkı ölçmek için hangi kriterler kullanılabilirse, bunu Filistin davasında ve direniş odaklı medya söyleminde görüyoruz. IŞİD’in kurulmasının amaçlarından biri Filistin meselesini unutmaktı. Medyanın direniş eksenindeki söylemi, Filistin halkının kendi topraklarına ve Suriye'nin Golan Tepeleri hakkı üzerine kuruludur" diye konuşu.

Düşmanın zaaflarını biliyoruz

Nasrullah, "Düşmanı yenmek için onun zayıf yönlerini iyi biliyoruz ve psikolojik savaşta yanılsamalara ve yalanlara güvenmeyiz. Direniş eksenindeki medyanın en önemli güçlerinden biri haber ve olayları aktarmadaki dürüstlüğüdür. Günümüzde düşman, liderlerinden çok direniş medyasına güveniyor ve bu bizim medyamızın dürüstlüğünden kaynaklanıyor."

Direniş vaat ettiği her sözünü tuttu

Direnişin vaat ettiği her şeyi yerine getirdiğini belirten Nasrullah, “Direniş, kurtuluş vaadi verdi ve sözünü tuttu; tutsakların serbest bırakılmasını vaat etti ve sözünü tuttu. Filistin'deki direniş, Kudüs'ü savunma sözü verdi ve sözünü tuttu” dedi.

Narullah, "İşgalçi rejimin çöküşünden bahsettiğimizde, yanlış emellerden bahsetmiyoruz. Amaçlarımızı abartmıyoruz ve bu direniş gücünün en önemli unsurlarından biri. ‘Kudüs Kılıcı Operasyonu’ kudüsü her zamankinden yakın bir duruma getirdi" dedi.

ABD'nin direniş eksenindeki sitelere erişimi kısıtlama eylemleri

ABD'nin direniş odaklı sitelere ve ağlara erişimi kısıtlama konusundaki eylemlerine dikkat çeken Nasrullah, ABD’nin medya kuruluşlarının etkisinden dolayı böyle eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Nasrullah konuya ilişkin olarak, "Düşman sitelere erişimi kısıtlayabilir, ancak sosyal medya faaliyetlerini durduramaz. Direnişe karşı bir medya savaşı var ve onun imajını zedelemek için milyarlarca dolar harcanıyor” ifadesini kullandı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, “Bölgedeki gelişmeler ve tehditler doğrultusunda direniş medyası da geliştirilmelidir. Biz medyanın yeni bölgesel denklemin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmasını istiyoruz. İsrail, İslami ve Hıristiyan değerlerine yönelik tehdidin bölgesel bir savaşa yol açacağını öğrendiğinde hesaplamalarını yeniden gözden geçirecektir” değerlendirmesini yaptı.

Lübnan krizinin ana nedeni ABD

Lübnan krizinin ana nedeninin ABD olduğunu vurgulayan Nasrullah, “ABD, İsrail’e hizmet etmek için Lübnan krizinin çözümünü engelliyor. Lübnan'da yolsuzluk ve yönetim krizi var ve bu krizlerin temel nedeni ABD politikasıdır. ABD yönetimi, Lübnan bankalarının yurtdışından para getirmesine engel değil mi? ABD yönetimi, Doğu'dan gelen yardımı engellemiyor mu? Bazıları ABD'nin onları yaptırım listesine almasından korkuyor. ABD’nin yaptırımlardan amacı Lübnan halkını direnişe karşı kışkırtmaktır. ABD büyükelçiliği Lübnan parasının yok edilmesinden sorumludur" şeklinde konuştu.