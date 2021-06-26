İran ile UAEA arasındaki teknik anlaşma bir taahhüt sayılmaz

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran'ın iki taraf arasında barışçıl nükleer programını denetlenmesi ve doğrulanmasıyla ilgili teknik anlaşmanın uzatılmasına yanıt vermemesi konusundaki yasa dışı sözlerine karşılık olarak, “UAEA ile İran arasında üç aylık ortak bir teknik anlaşmaya varılmasına rağmen, bu anlaşmanın temelinin İran’ı UAEA’nın talebini yerine getirmeye zorlamak değil, siyasi müzakereleri kolaylaştırmak ve bunun başarısına katkıda bulunmaktır” dedi.

Garipabadi, "İran ile UAEA arasındaki teknik mutabakat bir taahhüt sayılmaz" ifadesini kullandı.

İran’ın siyasi kararına göre, UAEA'ın rolünün sadece bir uygulayıcı rolü olduğuna değinen Garibabadi, İran'ın UAEA ile yaptığı bu anlaşmayı üç ay sonra yenilemediğini ve siyasi bir karar çerçevesinde sadece bir ay daha veri kaydetmeye devam ettiğini belirterek, “Bu sürecin devam edip etmemesinin bir anlamı yok. Çünkü İran denetleme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği için, İran'la ilgili herhangi bir denetleme yükümlülüğü yoktur” ifadelerinde bulundu.

Garipabadi, “UAEA Müdürü raporunda İran’daki doğrulama ve izleme faaliyetlerinin ve veri kaydının sürdürülmesinin hayati önemini vurgulamasa da ancak kendisinin verilerin kaydedilmesi gerektiği konusundaki yanlış düşüncesini düzeltmesi gerektiğini belirtmeliyim. İran denetleme taahhütlerine bağlı kalacaktır ne eksik ne fazla" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bu konu hakkında UAEA Yönetim Kurulu'na rapor sunmasını eleştiren Garipabadi “ UAEA’nin süresi dolan ortak anlaşma ve veri kaydetmesine ilişkin herhangi bir rapor sunma yükümlülüğü yoktur” şeklinde konuştu.