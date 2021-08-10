Pentagon: Afganistan'daki güvenlik durumu hiç iyiye gitmiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan'da Taliban örgütünün son bir buçuk ayda 6 şehir merkezinde kontrolü eline geçirdiğini ve "ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediğini" açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, gelişmelerden dolayı ABD'nin büyük endişe duyduğunu belirterek, Afganistan kolluk kuvvetlerinin terörle mücadelede oldukça etkin olduğunu kaydetti.

Kirby, "Savunmaları gereken ülke onların. Şimdi büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Şehir merkezlerinde yaşayanlar onların vatandaşı. Şu anda teröre karşı mücadele edip yavaş yavaş liderliği ellerine almaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa yaptığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda 47 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 25 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 2 sığınak, 1 araç, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Samangan vilayetinin merkezi Aybek şehri Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayeti İl Şura Vekili Muhammed Haşim Serveri, Taliban militanlarının pazartesi gece saatlerinde Aybek şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Çatışmaların ardından öğleden sonra vilayet merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Serveri, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti. Serveri, Samangan'ın 7 ilçesinden 3'ünün hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güney batısında, diğer beşi kuzey ve kuzey doğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Taliban ele geçirdiği illerde mahkumları serbest bırakıyor

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor. Taliban'ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Taliban güçlerinin kuzeydeki son ilerleyişleri ile yine Afganistan'ın önemli şehirlerinden olan Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 700 bin bin nüfusa sahip.

Kaynak: Euronews