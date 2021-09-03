Petrol OPEC'e rağmen haftayı kazançla kapatmaya ilerliyor

Petrol fiyatları, küresel piyasaların sıkılaşacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar sonrasında art arda ikinci haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Batı Teksas Petrolü, Asya işlemlerinde yatay bir seyir izlerken geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 1,7’ye yakın yükseliş kaydetti.

Hükümetin açıkladığı resmi verilere göre, Ida Kasırgası’ndan dolayı ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla düşüş yaşandı. Doların zayıflaması da dolar cinsinden emtiaları yatırım için daha cazip hale getirdi.

OPEC+’ın çarşamba günü video konferans olarak gerçekleştirilen kısa toplantı sonucunda petrol üretim artışı planlarını olduğu gibi koruma kararı almasına rağmen petrol fiyatları bu haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında çok az değişiklikle varil başına 69,92 dolar civarında işlem görüyor.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,1 yükselişle varil başına 73,13 dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg