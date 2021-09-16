Reisi, ilk yurt dışı gezisi için Tacikistan'a geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın resmi davetlisi olarak bugün Duşanbe'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacikistan ziyareti çerçevesinde Duşanbe'nin ev sahipliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Reisi'nin ŞİÖ Zirvesi kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bu gezi İran'ın Tacikistan ile ilişkileri için yeni bir sayfa olacak." dedi.

Tahran-Duşanbe ilişkilerine değinen Reisi, İran’ın Tacikistan ile aynı dili ve kültüre sahip olduğunu belirterek, “Bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tacikistan ile ilişkiler de bu kapsamdadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgesel işbirliğine büyük önem veriyoruz; Tacikistan ile siyasi ve ekonomik münasebetlerimiz var ve hala devam etmektedir, ancak bu süreç kesintiye uğradı ve bu geziyle yeni bir sayfa açacağız." diye konuştu.