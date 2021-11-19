İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran karşıtı son yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD’nin yeni yaptırımını Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasının devamı olarak nitelendiren Hatipzade, çaresizlikten uygulanan bu gayrimeşru yaptırımı kınadıklarını söyledi.

İranlı yetkili, “Çeşitli ülkelerde farklı yöntemlerle müdahalelerde bulunma konusunda deneyim sahibi olan ABD’nin iddiasının temelsiz olduğuna ve yaptırım kararının kendi kamoyunu ikna etmek amacıyla alındığına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 başkanlık seçimlerini siber saldırı ile etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım uygulamıştı.