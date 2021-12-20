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20 Ara 2021 09:04

Siyonist güçleri Filistinlileri plastik mermiyle yaraladı

Siyonist güçleri Filistinlileri plastik mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 15 Filistinli, Siyonist Rejim güçleri tarafından plastik mermiyle yaralandı.

Arap medyasına göre; Filistin Kızılay Cemiyeti yaptığı açıklamada, Nablus'un kuzeyindeki Burka köyünde yaşanan arbede sırasında işgal güçleri 15 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, 52 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve alanda tedavi edildiği belirtildi.

Rejim güçleri koruması altındaki Siyonist yerleşimciler, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırıyor.

Siyonist yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.

News Code 1899292
https://tr.mehrnews.com/news/1899292/

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