Bağımsız ülkeler yaptırımları etkisiz hale getirebilir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Küba’nın yeni Tahran Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casas’ı kabul etti.

Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Alberto Gonzalez Casas, Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Küba’nın emperyalizm ve zulüm karşıtlığının iki ülkeyi birbirne yakınlaştırdığını belirterek, “İki ülke arasındaki yakın ilişkiler, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda da dahil olmak üzere her alanda iki ulusun çıkarları doğrultusunda geliştirilmelidir” dedi.

Yaptırım ve tehdidin sultacıların bağımsız uluslara karşı yeni araçları haline geldiğini ifade eden Reisi, “Böyle bir durumda bağımsız ülkeler, birbirlerinin kapasitelerini kullanıp birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, yaptırımları etkisiz hale getirecek adımlar atmalı” ifadesini kullandı.

Tahran ve Havana arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Reisi, “Bağımsız ülkeler, ilişkilerin seviyesini yükselterek ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak dünyadaki sultacıların tehdit ve yaptırımlarını etkisiz hale getirebilirler” ifadelerinde bulundu.

İran-Küba ilişkilerinin stratejik olduğunu vurgulayan Reisi, “İran’ın sultacılarakarşı mücadelede ön saflarda yer alan tüm ülkelerle stratejik bir ilişkisi var” diye kaydetti.

Küba’nın yeni Tahran Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casas da güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi’ye sunduktan sonra, Tahran ve Havana'nın siyasi açıdan güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, “Küba, İran ile siyasi ilişkiler doğrultusunda ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmak istiyor” dedi.