İran, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın temelsiz iddialarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Açıktır ki yalana bağımlı hale gelmiş ABD yönetiminden mevcut gerçekleri dillendirmesini bekleyemeyiz ve dolayısıyla bu raporun taraflı, siyasi ve müdahaleci niteliği, dünya alem ve İran halkına açıktır.

ABD yönetimi dünyanın dört bir yanında savaş, darbe, tecavüz, terör, insan kaçırma, ekonomik kuşatma ve suçsuz insanları öldürmekle dolu tarihi ile insan haklarını ihlal eden başat ülke olmuş ve bu nedenle insan hakları gibi kutsal kavramlarından söz etmeyi asla hak etmiyor.

ABD İran’ın yolcu uçağını düşürmek, son on yıllarda halkı ve yetkilileri terör etmek için yerli işbirlikçileri kışkırtmak ve İran halkını temel haklarından yoksun bırakmak için çaba sarfetmek gibi eylemleri İran halkının hafızalarında tazeliğini korurken İran halkı için timsah gözyaşları döküyor. ABD'nin İran halkına karşı ekonomik terörizmin açık örneği sayılan ve İranlı hastaların erişmesi gereken ilaçların ülkeye girmesini engelleyen yasa dışı ekonomik yaptırımlar uygulamak gibi zorlayıcı eylemleri, İran halkının haklarının açıkça çiğnenmesi demektir.

ABD rejiminin iddiaları riyakarcasına ve bu ülkenin siyasi gayrımeşru amaçlarına ulaşmak içindir. ABD eski başkanının Batı Asya bölgesinde terörizmle mücadele kahramanı olarak bilinen General Kasım Süleymani'yi terör talimatı iyice ABD'nin terörist doğasını ortaya koymuştur”.