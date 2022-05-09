Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

İran’ın Gülistan eyaletinin Fenderesk ilçesindeki Şirabad köyünde yer alan aynı isimle bilinen Şirabad Şelalesi, yedi küçük ve büyük şelaleden oluşmaktadır. Bu nedenle “Şirabad Yedi Şelalesi” olarak tanınmaktadır.

Alborz sıradağlarında yer alan şelale, Hanbebin'in 7 kilometre güneyinde ormanlık bir alandadır.

Hanbebin, Agha Hanbebin ve Yedi Şirabad şelalesi olarak bilinen Şirabad Şelalesi, Gülistan’ın Ramiyan kentinin turistik yerlerindn biridir.

Bu güzel şelale, Gorgan'ın 55 km doğusunda ve Aliabad Katoul ve Azadshahr şehirleri arasında yer alıyor ve İran'ın doğal ve ulusal mirası olarak sayılmaktadır.

Şirabad şelaleleri özelliklerine göre Arus (gelin), Penhan (gizli) ve ikiz olarak adlandırılmıştır.