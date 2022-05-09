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9 May 2022 17:30

Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

İran’ın Gülistan eyaletinin Fenderesk ilçesindeki Şirabad köyünde yer alan Şirabad Şelalesi, Gülistan'ın turistik yerlerinden biri ve İran'ın doğal ve ulusal mirası olarak sayılmaktadır.

İran’ın Gülistan eyaletinin Fenderesk ilçesindeki Şirabad köyünde yer alan aynı isimle bilinen Şirabad Şelalesi, yedi küçük ve büyük şelaleden oluşmaktadır. Bu nedenle “Şirabad Yedi Şelalesi” olarak tanınmaktadır.

Alborz sıradağlarında yer alan şelale, Hanbebin'in 7 kilometre güneyinde ormanlık bir alandadır.

Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

Hanbebin, Agha Hanbebin ve Yedi Şirabad şelalesi olarak bilinen Şirabad Şelalesi, Gülistan’ın Ramiyan kentinin turistik yerlerindn biridir.

Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

Bu güzel şelale, Gorgan'ın 55 km doğusunda ve Aliabad Katoul ve Azadshahr şehirleri arasında yer alıyor ve İran'ın doğal ve ulusal mirası olarak sayılmaktadır.

Gülistan eyaletindeki Şirabad Şelalesi

Şirabad şelaleleri özelliklerine göre Arus (gelin), Penhan (gizli) ve ikiz olarak adlandırılmıştır.

News Code 1902023
https://tr.mehrnews.com/news/1902023/

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