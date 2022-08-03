İran müzakere heyeti Viyana'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni'nin bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceğini açıkladı.

"Başmüzakereci Ali Bakıri'nin başkanlığındaki İran heyeti, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmeler için önümüzdeki birkaç saat içerisinde Viyana'ya gidecek." diyen Kenani, Viyana'daki görüşmelerde İran ile diğer tarafların sunduğu tekliflerin tartışılacağını kaydetti.

Kenani ayrıca, Tahran yönetiminin İran milletinin haklarını güvence altına alan istikrarlı bir anlaşmaya varma konusundaki kararlılığını yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Siyasi Direktörü Enrique Mora da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Mora, "Nükleer görüşmeler koordinatörü'nün (Josep Borrell) 20 Temmuz'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması için yaptığı öneriyi görüşmek üzere Viyana'ya gidiyorum. Avusturyalı yetkililere minnettarım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak ve müzakereleri sonuçlandırmak için bir öneri sunmuştu.

Ali Bakıri Keni ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin de hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.