Gazze'de "Kırmızı Halı Festivali" devam ediyor

İnsan hakları, kadın, çocuk ve toplum sorunları ile ilgili filmlerin gösterildiği 6. Kırmızı Halı Film Festivali sürüyor. Çok sayıda kişi festivale katılarak, filmlere yoğun ilgi gösterdi.

Kırmızı Halı Festivali’nin resepsiyon ekibinde yer alan Nagham Al Shawa, filmlerin hafta boyunca gösterileceğini ve izleyicilerin konuları gösterimlerin ardından tartıştıklarını ifade etti. Nagham Al Shawa, katılımın yoğun olmasını festivalin popüler bir yerde yapılmasına bağladı.

"Bizi görün" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival kapsamında, 6 gün boyunca Gazze, Kudüs, Eriha ve Ramallah'ta 43 film izleyicilerle buluşacak.

Kırmızı Halı Film Festivali, kısa ve uzun metrajlı filmler ve belgeseller aracılığıyla özelde Filistin, genelde dünyadaki insan hakları sorunlarına ışık tutacak.