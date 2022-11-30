"Türkiye-Mısır ilişkilerinde diyalog başladı"

Mısır ile Türkiye arasında ilk diyaloğun, geçen hafta sonunda başladığı iddia edildi. Reuters ajansının haberine göre, iki tarafın istihbarat yetkilileri Mısır’da bir araya geldi. Reuters'ın, adının açıklanmasını istemeyen Türk ve bölge kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, görüşmede askeri, siyasi ve enerji projeleri konuları masaya yatırıldı.

Türk ve Mısır Dışişleri Bakanlığı, habere ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar’da Dünya Kupası 2022’nin açılışında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile el sıkışmıştı.

Kaynak: Milli Gazete