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14 Mar 2023 09:44

Sudan'da altın madeninde göçük: 5 işçi öldü

Sudan'da altın madeninde göçük: 5 işçi öldü

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti.

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Eyaletin Butana ilçesine bağlı Şavır bölgesinde yaşanan maden kazasında, 5 madenci yaşamını yitirdi, yaralı 5 madenci hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemi çağrısı

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan Butana Kaymakamlığı yetkilisi Hasan Taceddin, maden işçilerine, benzer üzücü hadiselerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Yeni Akıt

News Code 1908146

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