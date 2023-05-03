İran yabancı bir petrol tankerine el koydu

ABD Donanması, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin, Hürmüz Boğazı'nda yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu iddia etti.
Haberlerde Devrim Muhafızları Donanması'nın Panama bandıralı petrol tankerine el koyduğu öne sürüldü.
ABD Donanması, son günlerde Devrim Muhafızları Ordusu'nun Umman Denizi'nde Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koyduğunu ileri sürmüştü.
ABD'nin iddiasına göre, 27 Nisan'da yerel saatle 13.15 civarında Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı petrol tankeri, uluslararası sularda seyrederken Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
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