Hizbullah, Siyonist İsrail'i uyardı

Lübnan Hizbullah Hareketi, Temmuz 2006'daki zaferin on yedinci yıldönümü münasebetiyle yayınladığı video ile Siyonist İsrail’i uyardı.

6 dakikalık videoda 2006'da yaşanan savaş sırasında Siyonist Rejim'in askeri mevzilerine karşı düzenlenen başarılı operasyon canlandırılmıştır.

2006'daki 33 günlük savaş

12 Temmuz 2006'da Hizbullah direniş güçleri, Lübnan'ın güney sınırlarında büyük bir operasyon gerçekleştirerek, çok sayıda Siyonist askeri öldürdü veya yaraladı, aynı zamanda çok sayıda Siyonist askeri de esir aldı. Bu olayın ardından İsrail rejimi 2000 yılında uğradığı büyük yenilgiyi telafi etmek için Lübnan’a karşı 33 gün süren bir savaş başlattı.

Bu savaş Hizbullah tarihinin en önemli dönüm noktalarından bir olmuştur. İsrail'in ‘yenilmez ordusu' efsanesini yıkan Hizbullah Hareketi işgal rejimine karşı mücadele tarihinde bir direniş zaferi modeli sundu.