2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı'nda yangın söndürme operasyonu icra edildi

Hazar Deniz kıyısındaki ülkelerin de katıldığı 2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma tatbikatı bu sabah itibari ile başladı.

Tatbikatta Rusya ile birlikte senaryo gereği bir ticari gemide yangın çıktığı varsayılarak yangınla mücadele operasyonu icra edildi.

2024 Hazar Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı Sözcüsü Abbas Hasani, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin "Paykan", "Derefsh", "Seper" füze botu gibi farklı türdeki İran gemilerinin yanı sıra iki AB-212 helikopteri ve Devrim Muhafızları Donanması’na ait Yüzer Birlik "Şehid Besir" ve dün İran karasularına giren Rus SB45 gemisinin de tatbikata katıldığını söylemişti.