Hizbullah: Mecdal Şems beldesindeki saldırıyla ilişkimiz yok

Lübnan Hizbullah Hareketi, bazı İsrail medyası ve çeşitli medya platformlarının işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdal Şems beldesinin hedef alındığına ilişkin iddiaları kategorik olarak reddetti.

Hizbullah, Golan'da düzenlenen roketli saldırıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Siyonist İsrail işgali altında olan Golan Tepesi'ndeki bir futbol sahasına düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi öldü. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.