  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Tem 2024 20:51

Hizbullah: Mecdal Şems beldesindeki saldırıyla ilişkimiz yok

Hizbullah: Mecdal Şems beldesindeki saldırıyla ilişkimiz yok

Hizbullah, Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdal Şems beldesindeki saldırıyla düzenlenen roketli saldırıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Lübnan Hizbullah Hareketi, bazı İsrail medyası ve çeşitli medya platformlarının işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdal Şems beldesinin hedef alındığına ilişkin iddiaları kategorik olarak reddetti.

Hizbullah, Golan'da düzenlenen roketli saldırıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Siyonist İsrail işgali altında olan Golan Tepesi'ndeki bir futbol sahasına düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi öldü. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği bildirildi. 

News ID 1918828

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler