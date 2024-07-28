İran’dan Siyonist Rejim’e "Lübnan" uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan "Mecdal Şems" köyüne düzenlenen saldırının Hizbullah’la hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Gazze Şeridi'nde on ay süren toplu katliam ve Filistinli kadın ve çocukların katledilmesinin ardından İsrail'in apartheid rejimi, sahte bir senaryoyla kamuoyunu ve dünyanın dikkatini Filistin'de işlediği büyük suçlardan uzaklaştırmaya çalışıyor." dedi.

Kenani, "Siyonist rejimin Mecdal Şems köyünde yaşanan olayla ilgili yorum yapma ve yargılama konusunda en ufak bir ahlaki yetkisi bulunmadığı gibi, bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimin maceraperest tutumlarına karşı Lübnan ve bölgenin istikrar ve güvenliğine destek olmayı başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluğu olarak değerlendiren Kenani, sözlerine şöyle devam etti: "Siyonist Rejim bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaş boyutunun gelişmesine yol açabilir. Bu durumda bu tür mantıksız tavırların öngörülemeyen sonuçlarının ve tepkilerinin kesin ve asıl sorumlusu Siyonist Rejim olacaktır."

Kenani, "ABD, Siyonist rejimi sürekli olarak kitle imha silahlarıyla silahlandırmak ve Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı on ay boyunca devam eden suçlardan sonra bu rejimin cani başbakanını onurlandırmak yerine dünya barışı ve güvenliği için uluslararası ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmek ve Siyonist rejimin, alevleri Siyonistlere sıçrayacak yeni bir yangın başlatmasını önlemek için harekete geçmelidir." diye konuştu.