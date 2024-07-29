İran'dan Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'ya çifte standart tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada liderler zirvesinin sonuç bildirisinin İran bölümüne tepki gösterdi.

Kenani, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada başbakanlarının İran'ın Siyonist İsrail'e yönelik uyguladığı misilleme operasyonu hakkındaki iddialarını kınadı.

Kenani, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'nın İsrail tutumunu da eleştirerek, ''Uluslararası hukuku seçici olarak uygulayan bu üç ülkenin çifte standart yaklaşımıyla apartheid rejimi İsrail’in yanında yer alması, bölgedeki gerilimin azalmasına yardımcı olmayacak ve aslında Siyonist rejimi vahşi eylemlerini ve savaş suçlarını yoğunlaştırmasına katkı sağlayacaktır.'' dedi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada başbakanlarının asılsız iddiaları yeniden gündeme getirmesine tepki gösteren Kenani, Bu 3 ülke Siyonist İsrail’e silah yardımı sağlayarak işgal ordusunun mazlum Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına ortak oluyor.'' ifadesini kullandı.

Kenani, Siyonist rejimin Filistin'deki işgaline destek veren Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’nın, Filistin halkının tarihi hakkını göz ardı ederek bölgede istikrar ve güvenliğe zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu ülkelerin Irak ve Afganistan'a yönelik kanlı savaşlarda doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığını hatırlatan Kenani, bunun

kara bir leke olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Nasır Kenani, ''BM Şartı'na ve uluslararası hukuka bağlılığını bir kez daha teyit eden İran, ulusal güvenliğini ve meşru çıkarlarını her türlü yasa dışı zorbalığa karşı koruma konusunda kararlıdır.'' diye konuştu.