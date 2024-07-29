ABD, Hizbullah'tan sınırlı bir misilleme ile Tel Aviv'e yanıt vermesini istedi

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ABD'nin, Hizbullah'tan Tel Aviv'in olası saldırısına karşı sınırlı bir misilleme ile yanıt vermesini ve gerilimi artıracak herhangi bir eylemden kaçınmasını istediğini söyledi.

Lübnanlı bakan ayrıca Siyonist rejimin olası bir saldırısı korkusuyla bazı uluslararası havayolu şirketlerinin Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını belirtti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Hizbullah, Golan'da düzenlenen roketli saldırıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını açıklamıştı.