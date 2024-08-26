Pezeşkiyan'ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a yapacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, ''Pezeşkiyan'ın ziyaretinin kesin tarihi henüz belli değil.'' dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 23 Ağustos'ta İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Muhammed Şiya es-Sudani'nin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Bağdat'a davet ettiğini bildirmişti.

Neçirvan Barzani, Pezeşkiyan’ı Erbil'e davet etti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere 30 Temmuz’da başkent Tahran’a gelen Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Pezeşkiyan’ın IKBY'yi ziyaret etmesini istedi.