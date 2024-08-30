İran, Filistin halkı ve direnişin onayladığı anlaşmayı destekleyecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, yeni görevinden dolayı Irakçi'yi tebrik etti.

Gazze'deki insani durumdan ve Batı Şeria'da gerilimin yayılmasından duyduğu endişeyi dile getiren Ürdün Dışişleri Bakanı, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gerilimin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Irakçi ise "İran Ürdün'le ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda yapıcı diyalog kurmaya hazırdır" dedi.

Bakan Irakçi ayrıca bölgedeki gerilimin va çatışmanın yayılmasının İsrail'in Gazze'ye yönelik cinayetlerinden kaynaklandığını ve Gazze'ye yönelik savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirterek Siyonistlerin yaptığı soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun etkin bir şekilde harekete geçmesi ve Filistinlilere insani yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, "İran, Filistin halkının ve Filistin direnişinin onayladığı anlaşmayı destekleyecek"ifadesini kullandı.