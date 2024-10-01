Siyonist rejimden Şam'a hava saldırısı

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı bir haberinde, Siyonist rejimin yerel saatle 02.05'te başkent Şam’a savaş uçakları ve İHA’larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil şehit oldu, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Suriye medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.