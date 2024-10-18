Yahya Sinvar'ın şehit olduğu iddiasına Hamas'tan ilk tepki

Hamaslı üst düzey bir yetkili olan Basem Naim, Hamas'ın "sonunda galip geleceğini" vurguladı.

Sinvar'ın isminin geçmediği yazılı açıklamada, "Sevilen insanları, özellikle bizim gibi olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü." denildi.

Açıklamada, "Evet, sevilen insanları, özellikle bizim gibi olağanüstü liderleri kaybetmek çok acı verici ve üzücü, ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, biz eninde sonunda galip geleceğiz; bu, özgürlükleri için savaşan tüm halkların sonucudur." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın El-Cezire televizyonu, Basem Naim'in Yahya Sinvar'ın şehit edildiğini daha doğrulamadığını bildirdi.

Öte yandan ABD'nin Associated Press haber ajansı, Hamas siyasi büro üyesi Besim Naim'in sözlerini aktardığı haberinde, Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini zımnen kabul ettiğini yazdı.