Hamdan: Barış görüşmeleri konusunda ciddi teklifler varsa memnuniyetle karşılıyoruz

Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, bu hareketin Gazze barış görüşmelerine hazır olduğunu vurguladı.

Usame Hamdan konuya ilişkin olarak, “Her türlü yeni fikri görüşmeye hazırız ancak sunulan fikirler beklentileri karşılamıyor. Bize sunulan planda kapsamlı bir ateşkesten söz edilmiyor ve Hamas'ın talepleri dikkate alınmıyor” dedi.

Hamas yetkilisi Hamdan, “Bu konuda ciddi teklifler varsa Hamas memnuniyetle karşılıyor ama biz vakit kaybetmek istemiyoruz. Geçici bir ateşkesten bahsetmenin anlamı yok çünkü bizim istediğimiz Filistinlilere yönelik saldırganlığın kalıcı olarak sona ermesidir” ifadesini kullandı.

ABD’nin seimler için barış görüşmelerini kötüye kullanmaya çalıştığını belirten Hamdan, “ABD’nin şu anda yaptığı şey, Filistinlilere yönelik soykırımda Siyonistlerle işbirliği yapmaktır. Washington gerçekten bu suçları durdurma iradesine sahip olsaydı, Siyonistlere silah silah sağlamayı bırakırdı” ifadelerinde bulundu.