Irakçi, Şam'da Beşar Esad ile bir araya geldi

Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bakan Irakçi görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sıcak selamlarını ileterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine, milletine destek sağlama konusundaki kararlı duruşunun devam ettiğini vurguladı.

Esad da, Suriye'nin tüm topraklarında terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele yürüttüğünü söyledi.

Abbas Irakçi, bu sabah Suriye’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğim. Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır.” dedi.

Irakçi Şam temaslarının ardından yarın Türkiye'ye gidecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.