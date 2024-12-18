Güney Afrika’da korkunç kaza: 14 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Doğu Cape eyaletinde sabah saatlerinde büyük bir trafik kazası yaşandı. Kazada, 14 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin 6’sının aynı aileden olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, kazadan sağ kurtulanları hızla hastanelere kaldırdı.

Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Unathi Binqose, Graaf-Reinet kasabası yakınlarında N9 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığını söyledi.

Kazada 14 kişinin öldüğünü belirten Binqose, "Ne yazık ki otomobilde hayatını kaybeden 6 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor." dedi.

Kazada yaralananların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.