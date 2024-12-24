ABD Koalisyonu, Deyrizor’daki üssüne askeri ekipman sevk etti

Uluslararası Koalisyon güçleri, askerî, lojistik ve tıbbi ekipmanları kamyonlar aracılığıyla Deyrizor’un kırsalında yer alan Koniko Gaz Tesisi’ndeki üslerine ulaştırdı.

Bu sevkiyat, ABD’nin bir gün önce 60 kamyon ve askerî araçtan oluşan konvoyla Irak’ın El-Velid sınır kapısından geçerek Suriye’deki el-Omar Petrol Sahası ve Koniko Gaz Tesisi’nde bulunan iki askerî üssüne ekipman göndermesinin ardından gerçekleşti. Bu adım, bölgedeki askerî varlığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynaklara göre, bu bölgelerde IŞİD'in saldırılarında ve suikast girişimlerinde artış yaşanıyor.

Ayrıca, Deyrizor’un doğusunda yer alan Elbukemal kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda eski bir askerî istihbarat görevlisinin öldüğü bildirildi.

Son dönemde ABD’li askerî yetkililer, IŞİD'in hareketlerini kontrol altına almak ve terör faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla Irak’taki özel harekât taburlarından bir kısmını Suriye’ye sevk etti.

Bir Iraklı güvenlik kaynağı, ABD’nin onlarca askerini Irak’tan Suriye’ye göndererek ülkedeki beş askerî üssünü güçlendirdiğini açıkladı.

Askerî kaynak, ABD’nin ilk kez özel harekât taburunu IŞİD'e karşı operasyonlarını yoğunlaştırmak amacıyla Suriye’ye gönderdiğini belirtti.

Irak İstihbarat Teşkilatı’ndan bir kaynak ise ABD’nin Suriye’deki asker sayısını artırmaya başladığını ve bu kapsamda Irak’tan Suriye’ye onlarca asker gönderildiğini söyledi. Böylece ülkedeki ABD askerlerinin sayısının 2.500’e ulaştığı bildirildi.

Kaynak, Irak’tan Suriye’ye sevk edilen ABD askerlerinin çoğunlukla Haseke ve Deyrizor kırsalındaki beş askerî üsse konuşlandırıldığını ifade etti. Bu sevkiyatın, IŞİD'in Suriye topraklarına yeniden dönme girişimlerine karşı hazırlık ve operasyonları yoğunlaştırma amacı taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan, Suriye’de silahlı muhalifler son dönemde Şam ve diğer vilayetlerde tam kontrolü ele geçirerek Beşar Esad’ın yıllardır süren yönetimine son verdi. Muhalif gruplar, Suriye’yi yönetmek üzere geçici bir hükümet kurdu.