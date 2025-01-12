İran Ordusunun "İktidar-1403" adlı tatbikatı başladı

İran Ordusu “İktidar-1403” tatbikatı, bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren ülkenin batı ve kuzey hava savunma bölgelerinde başladı. Tatbikat, İran Hava Savunma Kuvvetleri’nin öncülüğünde, gerçekçi bir savaş senaryosunda icra ediliyor.

Tatbikatta, füze birimleri, radar sistemleri, “Basiret” projesinin gözlem ekipleri, elektronik harp birimleri (CENG), hava savunma aldatma ve yanıltma sistemleri, insanlı ve insansız hava araçları yer alıyor.

Hava Kuvvetleri’nin hem saldırı hem savunma operasyonları gerçekleştirdiği tatbikat, bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin artırılmasını ve savunma sistemlerinin etkinliğini test etmeyi amaçlıyor.

İran Ordusu yetkilileri, tatbikatın, ülkenin hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek ve stratejik bölgelerdeki tehditlere karşı daha hızlı ve etkili çözümler sunmak için düzenlendiğini belirtti.