Bekayi: Dışişleri Bakanı Irakçi New York'a gidecek

Düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Rusya'ya yapacağı ziyareti "çok önemli" bir ziyaret olarak nitelendirerek, bu ziyaretin bu hafta sonu gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Rusya'ya gitmeden önce Tacikistan'a yapacağı ziyarete değinen Bekayi, İran ile Tacikistan arasındaki tarihî ilişkilere vurgu yaparak, Cumhurbaşkanının Tacikistan ziyaretinde iki ülke arasında farklı alanlarda belgeler imzalanacağını söyledi.

İran ve Rusya arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak

Bekayi, Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı ziyarette İran ile Rusya arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın imzalanacağını açıkladı. Bu anlaşmanın, 1990'ların sonlarında imzalanan önceki anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonu olduğunu belirten Bekayi, anlaşmanın bu yıl yaz aylarında nihai hale geldiğini ve artık imzalanmak üzere hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısına katılacak

Sözcü Bekayi ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın gelecek hafta, Batı Asya’daki son gelişmeler ve Filistin konusunda yapılacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağını duyurdu. Bu toplantı, Cezayir’in daveti üzerine ve Güvenlik Konseyi üyelerinin dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleştirilecek.

İran’dan Fransa’ya tepki: Terörist grupların barındırılması

Bekayi, Fransa'nın terörist grup MEK'yi (Mücahidin Halkı) barındırarak, bu grubun Fransız topraklarında bir toplantı düzenlemesine karşılık olarak Fransa’nın Tahran Büyükelçisi’nin İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.

Riyad’da “anlamlı” Suriye toplantısı düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye ile ilgili Riyad'da düzenlenen toplantıya İran'ın davet edilip edilmediğine ilişkin soruya, bu toplantının Ürdün'ün Akabe toplantısının devamı olduğunu belirterek, birçok ülkenin bu toplantıya katıldığını ancak pek çok ülkenin davet edilmediğini veya katılmadığını ifade etti.

Bekayi, "Biz, Suriye'nin durumu istikrara kavuşturacak, güvenli bir geçiş süreci ve Suriye’nin ulusal egemenliğini koruyacak her süreci destekliyoruz." diye kaydetti.

Toplantının bir sonuç bildirgesine varmadığını belirten Bekayi, bu durumun, katılan ülkelerin ortak bir görüş birliğine varamadığını gösterdiğini söyledi.

İran-Lübnan ilişkilerinin geleceği aydınlık olacak

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesi ve İran ile Beyrut arasındaki ilişkilerin geleceği hakkındaki soruya ise, Lübnan hükümetine ve halkına bu konuda tebriklerini ilettiklerini ve bu konuda tutumlarının net olduğunu söyledi.

Sözcü, İran ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerin ışığında, bu ilişkilerin geleceğinin kesinlikle aydınlık olacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, FATF sürecine elinden gelen desteği verecek



FATF meselesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, “Medyalarda belirtildiği gibi, bu konu Muafiyet Kararı ve İhtiyat Kararları Konseyi tarafından yeniden incelenmesi bekleniyor. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, bu sürece elinden gelen desteği verecektir,” diye ekledi.

Müzakere yalvardığımız bir şey değildir

Bir başka soru üzerine, İran ile Amerika ve Avrupa ülkeleri arasındaki müzakerelerle ilgili olarak, Bekayi “Müzakere konusundaki tavrımız sabittir. İran, bize göre temelsiz olan şüpheleri gidermek için her zaman müzakere yolunu izlemiştir. Biz hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik ve bildiğiniz gibi, bugün ve yarın İran ile üç Avrupa ülkesi arasında görüşmeler yapılacak. Yeni ABD hükümetiyle müzakereler konusunda da, performanslarına ve yaklaşımlarına bağlı olarak uygun zaman geldiğinde karar alacağız. Müzakere yalvardığımız bir şey değildir ve iki yönlü bir yoldur ve karşılıklı çıkarların ve saygının tanınmasıyla ilerlenebilir.” açıklamasını yaptı.

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