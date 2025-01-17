İran ile Tacikistan arasında turizm anlaşması imzalandı

İsfahan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürlüğü Sözcüsü Şehram Emiri, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Tacikistan ziyareti sırasında ''turizm'' alanında işbirliği anlaşmasına imza atıldığını duyurdu.

Emiri, ''Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle yakın gelecekte Tacikistan'dan İsfahan turları başlayacak.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün sabah saatlerinde Tacik mevkidaşı İmamali Rahman tarafından resmi tören ile karşılandı.

Resmi karşılama töreninin ardından liderler, Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda iki ülke bakanlarının yer aldığı toplantıya başkanlık etti.

İran ile Tacikistan arasında 23 işbirliği anlaşması imzalandı

Daha sonra liderlerin huzurunda iki ülkenin bakanları arasında diplomasi, ekonomi, kültür, toplum, eğitim, ulaşım, gümrük ve ticaret gibi alanları kapsayan 23 işbirliği anlaşması imzalandı.