İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

Putin, Pezeşkiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Putin, Rusya'nın İran ile dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, “Ülkemiz, dostane ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Rusya-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme, karşılıklı yardım ve destek ilkelerine dayanmakta ve bu ilkeler sürekli olarak somut eylemlerle somutlaştırılmaktadır.” dedi.

Vladimir Putin, Moskova ve Tahran arasındaki ortaklık anlaşmasının istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını söyledi.

Rus lider, ''Gerçekten çığır açan bu belge Rusya ve İran'ın, Avrasya bölgemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyor.'' ifadesini kullandı.

İran-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla Rusya ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını kaydetti.

Pezeşkiyan, "Tahran, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın tek taraflılığa karşı olduğunu da sözlerine ekledi.