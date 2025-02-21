Hizbullah yetkilisi Şehit Nasrullah'ın cenaze töreninin tüm detaylarını anlattı

El-Ahbar’ın haberine göre, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiuddin’in cenaze töreninin organizasyon komitesi başkanı olan Hüseyin Fazlullah, pazar günü gerçekleştirilecek programın detaylarını açıkladı.

Fazlullah, resmi cenaze töreninin öğleden sonra saat 13.00’te başlayacağını ve yedi bölümden oluşacağını duyurdu.

Ayrıca, törene giriş için özel kartlar olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Halk, kıymetli Seyyid’in veda gününde onun onurlu misafirleridir. Katılım o kadar büyük olacak ki yolların bu yoğunluğu tek bir günde kaldırması mümkün değil." dedi.

Törene katılamayanlar için tüm meydanlar ve caddelere dev ekranlar yerleştirileceğini ve programın buradan canlı yayınlanacağını duyurdu.

Fazlullah ayrıca lojistik hazırlıklara da değinerek, sağlık ekipleri, mobil hastaneler, acil müdahale odaları, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Savunma Bakanlığı, sağlık heyetleri, Kızılhaç, Er-Resale Derneği ve halk yardımı ekipleriyle birlikte sahada görev yapacağını ifade etti.

Son olarak, 23 Şubat 2025 Pazar gününün, dünya özgürlük savunucularının unutamayacağı bir gün olacağını belirten Fazlullah, dünyanın dört bir yanından Beyrut ve Güney banliyölerine doğru yolculukların başladığını vurguladı.