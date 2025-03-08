İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde askeri ve hükümet yetkililerinin yanı sıra çeşitli kurumların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmasının başında, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a açıklamalarından dolayı teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, “Biz, siyasi, ekonomik ve diğer meselelerde Batı’nın maddi medeniyetinin temellerini takip etmemeliyiz. Elbette Batı medeniyetinin bazı avantajları vardır, bunda şüphe yok. Dünyanın her yerinde, Batı’da, Doğu’da, yakın veya uzak fark etmeksizin, öğrenebileceğimiz ve faydalanabileceğimiz her türlü avantajdan yararlanmalıyız, bunda tereddüt edilemez. Ancak o medeniyetin temellerine dayanamayız, çünkü temelleri yanlıştır ve İslam’ın esaslarına aykırıdır. O medeniyetin değerleri, farklı değerlerdir. Bu yüzden görüyorsunuz ki, Batı’da yasal, sosyal ve medya açısından öyle konular gündeme geliyor ki, siz bir Müslüman ve Kur’an’a aşina biri olarak bunları düşünmekten bile utanırsınız” ifadelerinde bulundu.

Batı’daki çifte standartlara atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Batı’daki çifte standartlar, gerçekten Batı medeniyetinin utanç verici bir yüzünü göstermektedir; onların iddialarını ifşa etmektedir. Bilgi özgürlüğü olduğunu iddia ediyorlar. Gerçekten öyle mi? Şu anda Batı’da bilgi serbestçe paylaşılabiliyor mu? Batı’ya ait sosyal medya platformlarında, Hacı Kasım’ın, Seyyid Hasan Nasrallah’ın, Şehit Heniyye’nin adını yazabilir misiniz? Filistin’de, Lübnan’da işlenen cinayetlere itiraz edebilir misiniz? Nazi Almanyası’nda Yahudilere yönelik iddia edilen olayları inkâr edebilir misiniz? İşte bu onların sözde bilgi özgürlüğü! Bugün bu medeniyet, aslında gerçek yüzünü açığa çıkarmıştır” şeklinde konuştu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, “Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı, sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerini empoze etmek içindir. İran İslam Cumhuriyeti onların beklentilerini kesinlikle kabul etmeyecektir” diye vurguladı.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi şu üç Avrupa ülkesi bir bildiri yayınlayıp, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığını ilan ediyor! Peki, biri çıkıp onlara sorsa: 'Siz taahhütlerinize uyduğunuz mu?' Siz İran’ın taahhütlerine uymadığını söylüyorsunuz, peki siz kendi taahhütlerinize bağlı kaldınız mı? Siz en başından beri anlaşmaya uymadınız! Sonra ABD anlaşmadan çekildiğinde, bunu telafi edeceğinize dair söz verdiniz, ama sözünüzü çiğnediniz. Sonra başka bir şey söylediniz ve yine de sözünüzü tutmadınız!"

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Sonuçta, utanmazlığın da bir sınırı olmalı! kendi taahhütlerini yerine getirmezken karşı tarafa neden taahhütlerinize bağlı kalmıyorsunuz diye soruyorlar! O dönemde hükümet bir yıl sabretti, sonra İslami Şura Meclisi devreye girdi. Gördünüz ki bir yasa çıkardılar; başka bir yol yoktu. Şimdi de aynı durum geçerli ve zorbalık ve baskı karşısında başka bir yol yoktur" ifadelerinde bulundu.