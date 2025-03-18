İran, ABD casus İHA’sını geri püskürttü (+foto)

ABD’ye ait MQ-4C casus İHA’sının İran hava sahasından çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ABD casus İHA’sı, İran hava sahasına yaklaşırken F-14 savaş uçakları ve İran’a ait keşif İHA’larıyla karşı karşıya geldiği anda geri çekildi."

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri ise şu uyarıyı yaptı:

“İran hava sahasına giren her düşman uçağı–ister insanlı ister insansız olsun–düşürülecektir. Düşmanı her türlü provokasyona karşı uyarıyoruz.”