Trump, Natanyahu'dan savaşı bir an önce bitirmesini istedi

Siyonist gazete Yedioth Aharonot haberinde, Netanyahu'nun ABD ziyareti ve Trump'la yaptığı görüşmenin sonuçsuz olması ile birlikte İsrailli tutukluların ailelerinin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğünü bildirdi.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tutukluların geri gönderilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz ve bu konuyu ciddiyetle ele alacağız. Bu konu, önceki yönetimde de gündemde olmalıydı ki tutuklular şimdiye kadar evlerine dönmüş olsunlar." dedi.

Siyonist gazete, bazı Amerikalı yetkililere dayanarak, ABD başkanının sabrının tükendiğini ve yakın gelecekte Gazze'deki savaşın sona ermesini ve tüm tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti.

Bu habere göre Trump, Netanyahu'ya savaşı sürdürmesi için daha fazla zaman tanıyor ancak bu süre çok uzun değil ve 2-3 hafta kadar sürebilir. Trump, savaşın bir an önce bitmesini istiyor.