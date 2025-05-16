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16 May 2025 18:24

Uranyum zenginleşme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir!

Uranyum zenginleşme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir!

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Zenginleşme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir"dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda  zenginleştirmenin durdurulması yönündeki bazı medya iddiaları hakkındda şünları yazdı:

"Müzakere eden taraflarımız, İran İslam Cumhuriyeti'nin şehit kanıyla ve büyük bedeller ödeyerek elde ettiği başarıdan asla taviz vermeyeceğini çok iyi biliyorlar!

Zenginleştirme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir. Zenginleştirmeye hiçbir şekilde ara verilmesi kabul edilemez."

News ID 1926945

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