İran, Zengezur Koridoru konusundaki yaklaşımını yineledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bekayi konuşmasının başında "Siyonist rejim, kadınları, çocukları ve erkekleri öldürmek için yiyecek ve suyu silah olarak kullanıyor. Gazze, 140 günü aşkın süredir tamamen abluka altında ve bu süre zarfında hiçbir gıda, ilaç ya da su yardımı bölgeye ulaştırılmadı. Son birkaç gün içinde sosyal medya platformlarında Filistin halkının yardım çağrılarına tanık olduk. Sadece son 24 saatte, büyük bölümü sözde Amerikan-İsrail kaynaklı STK’ların yardım dağıtım noktalarında olmak üzere, yaklaşık 150 masum insan Gazze’de katledildi."dedi.

İran'ın Zengezur Koridoru konusundaki yaklaşımı

Sözcü Bekayi, Zengezur koridoruyla ilgili “Bağlantılar, ulaşım yolları ve geçiş noktaları ile ilgili tutumumuzu bu konuda çok net ifade ettik. Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve ticaretin gelişmesini desteklememize rağmen, bu tür faaliyetlerin ve geçiş noktalarının oluşturulmasının egemenlik hakkına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası tanınan sınırların değişmezliğine zarar vermemesi gerektiğini her zaman vurguladık. Kafkasya bölgesinde diğer ülkelerin bazı açıklamaları ve tutumları bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bizim bu konudaki tutumumuz nettir ve defalarca açıkladık.”ifadelerini kullandı.

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın Tahran Büyükelçilikleri Faaliyetlerine

İranlı diplomat siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle geçici olarak personel sayısını azaltan ya da faaliyetlerini durduran birçok yabancı büyükelçiliğin, yeniden Tahran’da faaliyet göstermeye başladığını belirtti.

Sözcü şunları söyledi:

“Şu anda üç Avrupa ülkesi Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçileriyle birlikte Tahran’da faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerin büyükelçilikleri aktif şekilde çalışmaya devam ediyor.”

İran-Troyka Toplantısı Cuma Günü İstanbul’da Yapılacak

Bekayi İran ile Avrupa Troykası (Fransa, Almanya ve İngiltere) arasında yapılacak yeni tur görüşmelere dair bilgi verdi:

“Cuma günü İstanbul’da, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde İran-Troyka toplantısı yapılacaktır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği’nin yardımcısı da bu görüşmede hazır bulunacaktır.”

Görüşmelerin Gündemi: Yaptırımların Kaldırılması ve Nükleer Program

Sözcü Bekayi görüşmenin içeriği hakkında da açıklamada bulundu:

“Cuma günkü toplantının gündemi çok nettir. Yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer programına dair konular, bu toplantıda ciddi biçimde ele alınacak. Biz de kendi taleplerimizi açık şekilde dile getireceğiz.”

Avrupa, İran’a Saldırılar Karşısındaki Tutumunun Hesabını Vermeli

İranlı üst düzey diplomat “Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a ve nükleer tesislerimize yönelik saldırıları sırasında, Avrupa ülkeleri bu saldırıları kınamak bir yana, doğrudan veya dolaylı biçimde desteklediler. Bu tavırlarından dolayı mutlaka hesap vermeleri gerekmektedir.” Şeklinde konuştu.

İran: ABD ile Görüşme Planımız Yok

Sözcü, İran ile ABD arasındaki olası görüşmelere dair bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Bugün İran ve Avrupa arasındaki görüşmeler hakkında konuştum. ABD ile şu aşamada herhangi bir görüşme planımız bulunmamaktadır.Daha önce de defalarca söyledik ki, diplomasi bizim için bir araçtır ve İran’ın milli çıkarlarını korumak için bir fırsattır. Her ne zaman bu aracı kullanmanın menfaatlerimize hizmet edeceğine inanırsak, bundan kaçınmayacağız.”

İran, Çin ve Rusya Üçlü Toplantısı Yarın Tahran’da

Bekayi, İran’ın Çin ve Rusya ile “snapback mekanizması” ve Avrupa’nın bu konudaki tehditleri üzerine yaptığı temaslara değinerek “Rusya ve Çin, hem BMGK üyesi hem de Nükleer Anlaşma’nın (KOEP) taraflarıdır. Bu süreçte etkili roller oynayabilirler.Bizim bu iki ülke ile ilişkilerimiz güçlüdür. Son bir yılda mekanizma hakkında verimli istişarelerde bulunduk. Yarın (Salı), Çin, Rusya ve İran arasında genel müdürler düzeyinde üçlü toplantı Tahran’da gerçekleşecek. Nükleer mesele de gündeme gelecektir.” açıklamasını yaptı.

Yaptırımların Geri Getirilmesi İçin Hiçbir Hukuki Temel Yok

Sözcü Bekayi şöyle devam etti:

“Sürekli istişareler halindeyiz ki bu mekanizmanın devreye girmesini engelleyelim ya da etkilerini azaltalım. Zaten daha önce de belirttik: Hukuki, mantıki, siyasi ve ahlaki açıdan İran’a karşı kaldırılmış yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması için hiçbir geçerli dayanak yoktur.”

Cumhurbaşkanı, Önümüzdeki Haftalarda Pakistan’a Gidiyor

Bekayi “Cumhurbaşkanının önümüzdeki haftalarda Pakistan’a yapacağı ziyaret için planlama yapılmıştır. Ziyaretin detayları ve tarihine ilişkin bilgiler, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından açıklanacaktır.”

Lari̇cani̇, Putin’e Cumhurbaşkanının Özel Mesajını İletti

Bekayi, Ali Laricani’nin Moskova ziyaretine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Sayın Laricani, Cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak Rusya’ya gitti. Kendisi İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin genel görüşlerini ve mesajını Sayın Putin’e iletti. Putin ile oldukça iyi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle ikili ilişkiler ve son üç-dört haftalık bölgesel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı. Bu tür ziyaretler doğaldır. Ülkeler, önem arz eden konularla ilgili olarak özel temsilciler gönderirler. Laricani daha önce de benzer görevle Rusya’ya gitmişti. Dışişleri Bakanlığı bu ziyaretin tamamen farkındadır.”

ABD’nin İran’ın Barışçıl Nükleer Programını Hedef Alması Onur Değil

Sözcü, ABD yetkililerinin 12 günlük savaş sırasında İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlediklerine dair açıklamalarına tepki gösterdi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) üç garantöründen biri ve 2015 tarihli 2231 sayılı BMGK kararının sunucusu olan bir ülkenin, İran’ın barışçıl nükleer programını hedef alması övünülecek bir şey değildir.Bu tür açıklamalar onların uluslararası sorumluluğunu artırmakta ve bizim için de ABD’nin yasa dışı eylemlerini ispatlamayı ve uluslararası düzeyde hesap vermesini sağlamayı kolaylaştırmaktadır.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İbiirliği, Ulusal Güvenlik Konseyine Bağlıdır

İran’ın UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ile ilişkileri hakkında konuşan sözcü, şunları dile getirdi:

“Biz hâlâ NPT’ye ve Ajans’a üyeyiz. Ancak defalarca ifade ettik ki, Ajans’ın ve Yönetim Kurulu’nun bazı yaklaşımlarından memnun değiliz. İran halkı, Ajans’ın bazı yaklaşımlarının kötüye kullanılması nedeniyle rahatsız ve öfkelidir. Meclisin bu uygunsuz tutuma karşı tavrını da herkes gördü. Biz Meclisin kararına göre ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin görüşü doğrultusunda, Ajans’la olan işbirliğimizi vaka bazlı olarak düzenliyoruz.”