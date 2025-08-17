Bir Kürt efsanesinden büyülü bir anlatı: "Evcil"

Bir Kürt efsanesinden ilham alan bu kısa film, aşkın insan ruhunu nasıl evcilleştirebileceğini büyülü bir dille anlatıyor.

Kısa film “Evcil”in yönetmeni Nima Abdolazimi, aşkın insanı evcilleştirebileceğini belirterek filmin ana fikrinden bahsetti: Kısa film “Evcil” (Domestic) , İran'daki Kürdistan’ın kalbinden ilham alan, eski bir efsaneyi konu alan romantik ve fantastik bir dramı anlatıyor; dünya kültürlerinde benzerine rastlanan bir efsane.

Yönetmen, hikayeyi şöyle özetledi:

Film, Efşin’in ay ışığıyla aydınlanmış bir gecede, eve dönüş yolunda karşılaştığı sihirli bir keçi ile yaşadıklarını konu alıyor. Bu sihirli oğlak, belirli şartlar ve koşullar karşılığında onun dileğini gerçekleştireceğine söz verir.

Bu eser, büyülü gerçekçilik ve fantastik bir anlatım tarzıyla tanımlanabilir. Hikâyesi, seyyar kebapçı olan bir adamın, işten eve dönerken karşılaştığı sihirli bir oğlakla şekillenen olağanüstü bir yolculuğu anlatıyor.

Filmin başrol oyuncuları Meysam Damenzeh, Kejvan Muhammedi ve Şima Melai’dir.

Yönetmen Abdolazimi, “Evcil” filminde yerel unsurlara dikkat çekerek İran’ın hikâye hazinelerini şöyle dile getiriyor: “İran, her halk ve kültürün kendine özgü giysi ve gelenekleriyle, nesiller boyunca aktarılan zengin öyküler ve efsanelerle dolu bir toprak. Bu miras, zamanın içinde yaşamaya devam ediyor. Sadece dramatik çekicilikleriyle değil, sanatın görevi de bu değerleri korumak ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Yerellik, bir sanatsal tercih olmanın ötesinde, İran’ın gerçek yüzünü gözler önüne seren bir yoldur; genişliği ve güzelliğiyle sonsuz bir okyanus gibi bir diyar.”

Abdolazimi filmindeki özgünlüğü ise şöyle açıklıyor: “Evcil hikâyesi, nesilden nesile aktarılan bir yerel destan niteliğinde. Bu birçok kültürde bulunur; karanlık ve tenha bir yolda sihirli bir hayvanın insanın karşısına çıkması gibi. Bu hikâyeler evrensel, ama benim için büyüsü, yerel bir masalı modern bir dille yeniden canlandırıyor olması. Böylece, izleyiciye adeta yerel bir türün çağdaş yorumu sunuluyor.”

Başarılar ve Ödüller

“Evcil” (Ehli) kısa filmi, kısa sürede dikkat çekici başarılara imza attı. 41. Tahran Kısa Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sahne ve Kostüm Tasarımı dallarında aday gösterilen film, Gümüş Rüya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Ayrıca, 43. Fecr Film Festivali’nin resmi seçkisinde yer alarak İran sinemasının önemli platformlarında kendine sağlam bir yer edindi.