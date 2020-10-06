Yaptırım altındaki ülkelerden ABD'nin tutumuna tepki

İran, Rusya ve Çin dahil olmak üzere 26 ülke yayınladığı ortak bir bildiride, yaptırımların koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini zorlaştırdığını belirterek, ABD ve Batı ülkelerini tek taraflı yaptırımlara son vermeye çağırdı.

ABD'nin insan hakları ihlalinin yanı sıra sistematik ırkçı ayrımcılık yapmakla suçlandığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek ve ülkelerin durumunu iyileştirmek için küresel dayanışma ve uluslararası işbirliği gerekiyor. Ancak BM Antlaşması, uluslararası hukuk, çoğulculuk ve uluslararası ilişkilerin temel standartlarına aykırı olan tek taraflı zorlayıcı eylemlere tanık olmaktayız."

Söz konu bildiride, uluslararası toplumun tüm üyelerinin koronavirüsle etkili bir şekilde mücadele etmesi için tek taraflı ve zorlayıcı eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.