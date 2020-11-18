Terör örgütü Ceyşul Adl lideri öldürüldü

Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki Turbat bölgesinde terörle mücadele birliklerinin kurduğu pusuya düşen terör örgütü Ceyşul Adl lideri Ömer Şahizehi (Molla Ömer Beluçi) ve iki oğlu öldürüldü.

Pakistan medyasına göre, güvenlik kaynakları Turbat bölgesinde icra edilen bir operasyon sırasında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İranlı ve Pakistanlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Aranan Teröristler Listesi'nde bulunan Ceyşul Adl lideri, 2018'de İsfahan kentinde Devrim Muhafızları askerlerini taşıyan otobüse yönelik hain saldırının planlayıcısıydı.