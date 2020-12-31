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31 Ara 2020 17:34

Zarif: ABD savaşa bahane üretmek için komplo kuruyor

Zarif: ABD savaşa bahane üretmek için komplo kuruyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, attığı bir tweette, "Irak’tan elde edilen bilgiler, savaşa bahane üretmek için bir komploya işaret ediyor. İran savaş peşinde değil; ancak halkını, güvenliğini ve hayati menfaatlerini açıkça ve doğrudan savunacaktır” dedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve müttefikleri, ABD’de koronavirüs salgınıyla mücadele etmek yerine, bölgemize B52 bombardıman uçaklarını ve filolarını göndermek için milyarlarca doları boşa harcıyorlar" dedi.

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“Irak’tan elde edilen bilgiler savaşa bahane üretmek için bir komploya işaret ediyor. İran savaş peşinde değil; ancak halkını, güvenliğini ve hayati çıkarlarını açıkça ve doğrudan savunacaktır”

News Code 1891476

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