Zarif: ABD savaşa bahane üretmek için komplo kuruyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve müttefikleri, ABD’de koronavirüs salgınıyla mücadele etmek yerine, bölgemize B52 bombardıman uçaklarını ve filolarını göndermek için milyarlarca doları boşa harcıyorlar" dedi.

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“Irak’tan elde edilen bilgiler savaşa bahane üretmek için bir komploya işaret ediyor. İran savaş peşinde değil; ancak halkını, güvenliğini ve hayati çıkarlarını açıkça ve doğrudan savunacaktır”