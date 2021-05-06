Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei "Kudüs Günü"nde İslam ümmetine hitap edecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının son Cuma günü, canlı yayında İran milletine ve İslam ümmetine hitap edecek.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin yerel saatle 14.30'da yapacağı millete sesleniş konuşması İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Ruhani: Yaptırımlar yakında kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani konuşmasında, “Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırımların başarısız kaldığını ve birleşirsek yaptırımların yakında kalkacağını söylüyorum” dedi.

İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen Viyana görüşmelerine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Müzakerecilerimizin Viyana’daki çalışmaları harikaydı. Karşı taraf yasaya tam olarak uyarsa yaptırımlar sona erecek; çünkü şu ana kadar izlediğimiz yol doğrudur.” ifadelerinde bulundu.

Ruhani koronavirüs aşısının temini konusunda, “Halkımıza çok yakında milyonlarca doz yerli ve yabancı aşının ulaşacağına söz veriyorum” diye konuştu.

Kudüs Günü arefesinde Cumhurbaşkanı Ruhani bu günün önemine dikkati çekerek, Siyonist Rejim'i bölgenin, güvenliğin, Filistin halkı ve komşu ülkerin düşmanı olarak nitelendirdi.

Nükleer anlaşma karşıtı tarafların kötü eylemlerini eleştiren Ruhani, “2014 yılında nükleer anlaşma müzakereleri sona erirken Siyonistler ve bölgedeki gerici gruplar Avrupa'ya gelerek ABD’yi aldattılar. Onlara son anlaşma için neden acele ettiklerini ve birkaç ay içinde petrol fiyatlarını düşüreceklerini söylediler. Bunu yaptılar ve 104 dolarlık petrolün fiyatını 25 dolara düşürdüler” değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 349 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 872 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 73 bin 568'e vaka sayısı ise 2 milyon 591 bin 609'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 499'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 39 bin 427'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.