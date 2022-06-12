Erdoğan ve Bahçeli karşı karşıya!

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' bilinen gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında HDP hakkında yürütülen kapatma davası nedeniyle Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin anlaşamadığını yazdı.

Bahçeli'nin sözleri AK Partilileri rahatsız ediyor

"HDP’nin kapatılma davasından Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin hoşnut olmadığı, muhafazakâr Kürt oylarını olumsuz etkilemesi nedeniyle biliniyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli’nin, sürekli, üyelerinin tamamı AKP tarafından atanan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını beğenmeyerek kapatılmasını istemesinden de rahatsızlar. Bu aynı zamanda mahkeme üzerine bir baskı olarak da değerlendiriliyor.

Yargıtay’ın isteksizce hazırladığı HDP iddianamesi Anayasa mahkemesi raportörlerinin önünde büyük bir sorun yumağı olarak duruyor. Davanın içini doldurmak için, parti üyesi ve yöneticilerine yöneltilen bireysel suç iddialarının, hukuk da zorlanarak hüküm haline getirildiği de gözlemleniyor. Bunun da yeterli olamayacağı görüşü de mahkemede mevcut."