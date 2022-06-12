  1. Türkiye
12 Haz 2022 12:19

Erdoğan ve Bahçeli karşı karşıya!

Erdoğan ve Bahçeli karşı karşıya!

Gazeteci Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin 'HDP'nin kapatılması davası' nedeniyle anlaşamadığını yazdı.

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' bilinen gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında HDP hakkında yürütülen kapatma davası nedeniyle Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin anlaşamadığını yazdı. 

Bahçeli'nin sözleri AK Partilileri rahatsız ediyor

"HDP’nin kapatılma davasından Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin hoşnut olmadığı, muhafazakâr Kürt oylarını olumsuz etkilemesi nedeniyle biliniyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli’nin, sürekli, üyelerinin tamamı AKP tarafından atanan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını beğenmeyerek kapatılmasını istemesinden de rahatsızlar. Bu aynı zamanda mahkeme üzerine bir baskı olarak da değerlendiriliyor.

Yargıtay’ın isteksizce hazırladığı HDP iddianamesi Anayasa mahkemesi raportörlerinin önünde büyük bir sorun yumağı olarak duruyor. Davanın içini doldurmak için, parti üyesi ve yöneticilerine yöneltilen bireysel suç iddialarının, hukuk da zorlanarak hüküm haline getirildiği de gözlemleniyor. Bunun da yeterli olamayacağı görüşü de mahkemede mevcut."

News Code 1902785
https://tr.mehrnews.com/news/1902785/

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