Rus diplomat: İran AB'ye yapıcı bir yanıt verdi

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov Viyana müzakereleri ile ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın AB'nin teklifine verdiği yanıtın yapıcı olduğunu söyledi.

Ulyanov "Şimdi top Amerika sahasında. ABD'nin 'nihai' metne yanıt vermesi gerekiyor. ABD'den olumlu bir cevap gelirse yakında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlenecek." dedi.

Tahran hükümeti, Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine dün akşam yazılı bir yanıt gönderdi.

İran medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran'ın AB'nin sunduğu son taslağa ilişkin değerlendirmesini AB'ye ilettiği yer alırken, AB'ye metne cevap vermesi için 2 gün süre verildiği de belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin nükleer anlaşma için ortaya koyduğu son metne İran’ın yanıtını içeren yazılı metni saat 24.00'e kadar göndereceklerini ifade etmişti.